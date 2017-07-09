Путин откроет в Екатеринбурге выставку «Иннопром»

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Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетит в Екатеринбург.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства откроет международную промышленную выставку «Иннопром 2017».

«Главной темой выставки в этом году будет «Умное производство». В экспозиции участвуют 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на Иннопром 2017 свои торгово-промышленные делегации», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер также приедет в спорткомплекс «Дацюк-арена», деньги на строительство которого были выделены в рамках президентского гранта.