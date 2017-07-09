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Путин откроет в Екатеринбурге выставку «Иннопром»
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    Путин откроет в Екатеринбурге выставку «Иннопром»

    1:59  9 Июля 2017
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    Путин откроет в Екатеринбурге выставку «Иннопром»

    Екатеринбург, 9 июля. Президент России Владимир Путин в воскресенье прилетит в Екатеринбург.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства откроет международную промышленную выставку «Иннопром 2017».

    «Главной темой выставки в этом году будет «Умное производство». В экспозиции участвуют 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на Иннопром 2017 свои торгово-промышленные делегации», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

    Российский лидер также приедет в спорткомплекс «Дацюк-арена», деньги на строительство которого были выделены в рамках президентского гранта.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #владимир путин
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