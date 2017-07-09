Глава Госдепа обсудит с Порошенко Донбасс и встречу Путина и Трампа

В Избранное

Вашингтон, 9 июля. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, а также встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Отмечается, что во время визита в Киев Тиллерсон намерен обсудить конфликт на востоке Украины, а также ход реформ в стране и подтвердить приверженность США к поддержанию суверенитета и целостности этой страны.

Кроме того, госсекретарь сообщит о результатах переговоров американского и российского лидеров в ходе саммита «большой двадцатки».