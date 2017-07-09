«Живые» фотографии универсала Lada Vesta появились в Сети

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Москва, 8 июля. В сети Интернет появились неофициальные фотографии универсалов Lada Vesta. «Шпионские» снимки опубликовало сообщество RCI в социальной сети «Вконтакте».

Следует отметить, что в отечественных автосалонах новинка появится не раньше осени. Запечатлеть автомобили удалось во время их транспортировки автовозом.

Очевидно, эта партия автомобилей предназначена под тест-драйвы для желающих осуществить предварительный заказ автомобиля.

Ранее сообщалось о росте продаж новых автомобилей в России на 15%. Об этом писала Газета.ru.