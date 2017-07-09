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Кустурица рассказал, чем стал для Сербии приход Путина к власти в РФ
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    Кустурица рассказал, чем стал для Сербии приход Путина к власти в РФ

    1:19  9 Июля 2017
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    Кустурица рассказал, чем стал для Сербии приход Путина к власти в РФ

    Белград, 9 июля. Балканский режиссер Эмир Кустурица заявил, что после прихода к власти в России Владимира Путина сербы почувствовали уважение к себе.

    «Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение», — сказал режиссер.

    Он отметил, что западные страны представляют российского главу дьяволом, однако это не соответствует действительности.

    «Вранье! Это честный человек», — цитирует Кустурицу Газета.ру.Кустурица рассказал, чем стал для Сербии приход Путина к власти в РФ

    При этом кинодеятель подверг резкой критике президента США Дональда Трампа и внешнюю политику, проводимую властями Франции. По его мнению, Трамп не обладает достаточной компетенцией для своего поста.

    «Он собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга», — добавил режиссер.

    Автор: Ирина Новикова
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