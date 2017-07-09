Кустурица рассказал, чем стал для Сербии приход Путина к власти в РФ

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Белград, 9 июля. Балканский режиссер Эмир Кустурица заявил, что после прихода к власти в России Владимира Путина сербы почувствовали уважение к себе.

«Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение», — сказал режиссер.

Он отметил, что западные страны представляют российского главу дьяволом, однако это не соответствует действительности.

«Вранье! Это честный человек», — цитирует Кустурицу Газета.ру.

При этом кинодеятель подверг резкой критике президента США Дональда Трампа и внешнюю политику, проводимую властями Франции. По его мнению, Трамп не обладает достаточной компетенцией для своего поста.

«Он собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга», — добавил режиссер.