Бежавший на Украину соратник националиста Тесака извинился за трусость

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Киев, 9 июля. Соратник осужденного в Москве националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, Роман Железнов, попросил прощения за свое поведение.

Националист (очевидно, бывший) попросил, чтобы его не ассоциировали с прошлыми проектами. Он принес извинения своим друзьям и близким, обратившись к ним в формате видеозаписи.

Железнов попрекнул себя «недостойной мужчины трусостью», но не уточнил, какой свой поступок имеет ввиду.

Напомним, Железнов является фигурантом первого в России уголовного дела по статье о наемничество, которое было возбуждено в 2014 году. Ранее Газета.ru сообщала, что националист Тесак был приговорен к девяти годам лишения свободы.