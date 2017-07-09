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Сирия: Трамп обсудил ситуацию в зоне деэскалации с лидерами Турции, Британии и Германии
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    Сирия: Трамп обсудил ситуацию в зоне деэскалации с лидерами Турции, Британии и Германии

    0:33  9 Июля 2017  /обновлено: 0:42  09 Июля 2017
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    Сирия: Трамп обсудил ситуацию в зоне деэскалации с лидерами Турции, Британии и Германии

    Вашингтон, 9 июля. Президент Соединенных Штатов Америки обсудил с европейскими коллегами достигнутые с Россией и Иорданией договоренности о зоне деэскалации в Сирии.

    По словам советника американского лидера, в обсуждении ситуации на сирийской территории приняли участие лидеры Турции, Великобритании и ФРГ.

    «США остаются привержены разгрому ИГ*, поддержке завершения конфликта в Сирии, уменьшению страданий (мирного населения) и возвращению людей в свои дома. Это соглашение — важный шаг в сторону достижения этих целей», — заявил советник Трампа по нацбезопасности Макмастер.

    Напомним, обязательства по обеспечению соблюдения режима тишины в зонах деэскалации взяли на себя Россия и Соединенные Штаты Америки. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #дональд трамп
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