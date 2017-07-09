Сирия: Трамп обсудил ситуацию в зоне деэскалации с лидерами Турции, Британии и Германии

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Вашингтон, 9 июля. Президент Соединенных Штатов Америки обсудил с европейскими коллегами достигнутые с Россией и Иорданией договоренности о зоне деэскалации в Сирии.

По словам советника американского лидера, в обсуждении ситуации на сирийской территории приняли участие лидеры Турции, Великобритании и ФРГ.

«США остаются привержены разгрому ИГ*, поддержке завершения конфликта в Сирии, уменьшению страданий (мирного населения) и возвращению людей в свои дома. Это соглашение — важный шаг в сторону достижения этих целей», — заявил советник Трампа по нацбезопасности Макмастер.

Напомним, обязательства по обеспечению соблюдения режима тишины в зонах деэскалации взяли на себя Россия и Соединенные Штаты Америки.

* Организация запрещена на территории РФ.