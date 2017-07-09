Сирия: США воодушевлены прогрессом в вопросе перемирия в зоне деэскалации

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Вашингтон, 9 июля. Соединенные Штаты Америки считают приоритетом установление перемирия в зоне деэскалации на юго-западе Сирии.

По словам советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, Вашингтон воодушевлен прогрессом, которого удалось достичь в данном вопросе.

«В полдень по местному времени завтра (в воскресенье) начнет действовать зона деэскалации на юго-западе Сирии. Такие зоны – приоритет для США, и мы воодушевлены прогрессом, который был достигнут по заключению этого соглашения», — говорится в заявлении Макмастера.

Напомним, соглашение о создании зон деэскалации касается территорий в провинции Даръа, Кунейтра и Сувейда.