Фотографии утопающего в грязи «Нашествия» появились в соцсетях

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Тверь, 9 июля. Участники и зрители рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в районе Большого Завидово Тверской области, столкнулись с непростыми погодными условиями.

На снимках с мероприятия видно, что обильные дожди превратили поле в болото из грязи. По данным синоптиков, дождь шел практически беспрерывно, а температура воздуха не превышала 13 градусов.

А больше всего расияне любят развлекаться,погода им нипочем . Фото с фестиваля Нашествие. pic.twitter.com/o1KLm6ySDP — bamr (@bamr69) July 8, 2017

Больше всего забот выпало владельцам автомобилей. Без помощи тракторов машины не могли сдвинуться с места. Несмотря на капризы природы, фестиваль прошел в прекрасной атмосфере, — отмечают его участники.

Ранее сообщалось, что на выборах президента «Нашествия» лидирует Кипелов.

В свою очередь, Газета.ru сообщала о переносе премьеры балета «Нуреев».