Я так мечтал, чтобы он дожил до ста: Даниила Гранина проводили в последний путь. ФАН-ТВ

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Почетный караул, государственный флаг, повязанный черной лентой, море людей, бесчисленные цветы и венки, тишина… В Петербурге с почестями проводили в последний путь писателя Даниила Александровича Гранина. Гражданская панихида прошла в Таврическом дворце. Его двери для всех желающих проститься открылись в полдень, почти моментально зал оказался заполнен, на входе образовалась очередь. Выразить глубокую признательность самому Даниилу Гранину и соболезнования его родным и близким пришли представители власти, общественные деятели, коллеги по кинематографу и литературному мастерству, читатели. Высокие гости возлагали цветы к подножию усопшего с поклоном и, обращаясь к нему, всё больше и чаще говорили «спасибо». На гражданской панихиде побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

– Он прожил долгую, красивую и достойную жизнь, – сказала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ. – Это был гражданин с большой буквы. Человек совести, который никогда не боялся говорить правду, говорить то, что он думает. Это был великий мыслитель, замечательный писатель. Лучшим памятником ему будет наша память в сердце об этом уникальном человек. Дорогой Даниил Александрович, нам всем вас будет очень не хватать.

Напомним, почетный петербуржец скончался в ночь с 4 на 5 июля, на 99-м году жизни. Узнав об уходе фронтовика-писателя, соболезнования его семье выразил Владимир Путин. На церемонии в Северной столице присутствовал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Безучастным не остался министр культуры РФ Владимир Мединский, который также посетил траурную церемонию.

– Люди умирают, но душа бессмертна. Даниил Александрович относится к тем людям, чья бессмертная душа всегда будет с нами. Ибо дети наших детей будут жить в той стране, которую для нас сохранил великий писатель, настоящий интеллигент, солдат-фронтовик. Вечная память этому великому человеку, – выступил глава ведомства.

Те из участников панихиды, кому довелось лично знать Гранина, непременно вспоминали о роли писателя в своей личной жизни. Так, Валентина Матвиенко призналась, что без его одобрения не рискнула бы выдвигаться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Разговор этот происходил в 2003 году, в одном из многочисленных кафе на Петроградской стороне. А нынешний глава города Георгий Полтавченко свое знакомство с Даниилом Александровичем назвал везением.

– Дорогие петербуржцы, примите слова самых искренних соболезнований… Мне повезло в жизни не просто неоднократно общаться, но и беседовать с Даниилом Александровичем. Удивительно светлый, добрый, широкий человек. Скромный, настоящий интеллигент, – отметил губернатор, добавив, что вместе с Граниным уходит целая эпоха…

«С ним сверялось само время», – высказался, словно бы продолжая мысль губернатора, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

«Он любил всех людей, любил всех нас», – поделился собственным мнением генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

А вот народный артист Советского Союза, актер театра и кино Олег Басилашвили, хорошо знавший почившего в течение долгих лет, слова подобрал с трудом:

– Что бы я сейчас ни сказал, какие бы слова ни подобрал, они не смогут до конца описать те чувства, которые владеют сейчас мною… Спасибо вам, дорогой Даниил Александрович. Спасибо, и царство вам небесное. Мне с вами было очень хорошо.

Все вышедшие к микрофону обращались к Гранину и говорили о нем так, словно провожали в дальнее путешествие, но никак не в последний путь. Похоронить прославленного писателя было решено на Комаровском кладбище, неподалеку от могилы знаменитой российской поэтессы Анны Ахматовой. Туда после панихиды смогли отправиться все неравнодушные, и их оказалось действительно немало. Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с некоторыми из них.

Так, народный артист России, директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» им. А.А. Миронова Рудольф Фурманов признался, что у него была мечта, напрямую связанная с Граниным:

– Даниил Александрович для меня – совесть эпохи. Мы дружили с ним 40 с лишним лет. У нас были особые отношения. Буквально за три недели до смерти, уже совсем больной, на костылях, но он приехал ко мне в театр и подарил свою последнюю книгу… Нас связывает большая дружба. Мы бывали у него с детьми, он очень тепло относился к моей семье. Это потеря ужасающая. И пусть говорят: «Ну, 98 лет…» Ну и что – 98? Неважно! Я так мечтал, чтобы он дожил до ста… Не получилось.

Рудольф Фурманов озвучил интересный факт: к его первой книге Даниил Гранин написал небольшое продолжение, так называемое послесловие. Кроме того, последний документальный фильм с участием Гранина был снят в стенах возглавляемого Фурмановым театра.

Коллега по другой стезе – кинематографу, режиссер и сценарист, народный артист России Александр Сокуров, в свою очередь, отметил:

– Удивительно в нем то, что он, наверное, единственный представитель поколения, который постоянно менялся. И каждый шаг в жизни, все изменения, которые происходили, он воспринимал с открытой душой.

– Фронтовик, писатель, общественный деятель, почетный гражданин Санкт-Петербурга и многое-многое другое. Он всей своей жизнью, как мне представляется, олицетворяет целую эпоху, – поделился ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Еремеев. – Он настоящий российский интеллигент.

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Поистине поражает количество людей, в судьбах которых успел поучаствовать Даниил Гранин. И участие это зачастую оказывалось не мимолетным, а во многом определяющим. В числе таковых и многие представители Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга, научного сообщества, общественных движений и организаций, таких как «Комитет защиты Петербурга» или «Бессмертный Ленинград». Представители последнего также пообщались с корреспондентами ФАН-ТВ.

– Пришлось очень глубоко соприкоснуться с человеком, который, по сути, стал «визитной карточкой» Ленинграда и Петербурга. Он настоящий, бессмертный ленинградец. Вот смысл и суть этого великого человека, – озвучил свои мысли один из основателей «Бессмертного Ленинграда» Федор Туркин.

Активистка движения Ирина Зимнева продолжила разговор, рассказав, что еще в 60-е годы прошлого столетия зачитывалась произведениями Гранина, опубликованными в журналах. А позже ей довелось общаться и советоваться с ним лично:

– Счастье – познакомиться лично с Даниилом Александровичем. Я бывала у него дома, на Большой Монетной. И он поддерживал то, что мы собираемся в Лычково открывать памятник детям, погибшим во время бомбежек (памятник был официально открыт в 2005 году – прим. ред.). И вдруг, вот так… Раз – и не стало. Это личная боль. Личное горе.

Несмотря на траур, многие из собеседников ФАН-ТВ признались, что горечь утраты все же озарена светом, таким, какой распространял вокруг себя Даниил Александрович Гранин. Об этом поведал и Вячеслав Заренков, генеральный директор группы компаний «Эталон», один из самых известных строителей Петербурга, который также был одним из многочисленных друзей писателя:

– Очень сложный день, очень тяжелый день. Потому что мы только что расстались с этим замечательным, великим человеком. Добрым и хорошим. Это человек-эпоха, это человек-легенда. И в то же время – человек совершенно простой. Наш человек.

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