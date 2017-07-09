Эксперт: Антироссийская кампания в США не помешала успеху встречи Путина и Трампа

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Вашингтон, 9 июля. По мнению главы международного Шиллеровского института Хельги Цепп- Ларуш, наличие в США антироссийской риторики не помешало встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Цепп-Ларуш отметила, что спешная встреча президента России с главой Соединенных Штатов Америки является серьезным прорывом после напряженного периода. Она подчеркнула, что достигнутые в ходе встречи договоренности помогут в сохранении мира.

«Если две крупнейшие ядерные державы начинают обсуждать эти вопросы — то это гигантский шаг вперед в деле сохранения мира», — заявила президент Шиллеровского института в интервью ТАСС.

Данную встречу необходимо было организовать еще полгода назад, считает эксперт. Личному разговору Путина и Трампа помешала антироссийская кампания, которая до сих пор проходит в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на это, российский лидер и его американский коллега достигли понимания на личном уровне.