Машина мэра подконтрольной ДНР Горловки попала под обстрел, чиновник контужен

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Донецк, 8 июля. Автомобиль исполняющего обязанности мэра подконтрольной Донецкой народной республике Горловки Ивана Приходько попал под минометный обстрел украинских силовиков. Об этом сообщила заместитель пострадавшего Виктория Жукова на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также сообщила, что в результате происшествия Приходько получил контузию. Другие лица, также находившиеся в автомобиле, не пострадали.

Ранее сообщалось, что делегации России, ДНР и ЛНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы в Минске после заявления представителя Украины.