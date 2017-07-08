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Басков рассказал, как прошла свадьба хоккеиста Овечкина
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    Басков рассказал, как прошла свадьба хоккеиста Овечкина

    23:24  8 Июля 2017  /обновлено: 23:25  08 Июля 2017
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    Басков рассказал, как прошла свадьба хоккеиста Овечкина

    Москва, 8 июля. Известный российский певец Николай Басков рассказал, как прошла свадьба хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской.

    Николай Басков исполнял роль ведущего на шикарном торжестве. По словам артиста, мероприятие является довольно эмоциальным.

    «Огромное количество в гостях политиков, артистов, хоккеистов. Свадьба набирает обороты, недавно вот тут был танец молодых. А невеста спела жениху песню «Я у твоих ног». Свадьба проходит на самом высоком эмоциональном градусе», — рассказал Басков журналистам.

    Он также выложил на своей странице в социальной сети видео исполнения песни «Шарманка». Овечкин ,Шубская и гости танцевали вместе с певцом.

     

    Счастья и любви молодым ❤️Овечкин и Шубская

    Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

    Напомним, в День любви, семьи и верности нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» отметил в Барвихе свадьбу с Анастасией Шубской.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #басков #овечкин
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