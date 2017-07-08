Басков рассказал, как прошла свадьба хоккеиста Овечкина

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Москва, 8 июля. Известный российский певец Николай Басков рассказал, как прошла свадьба хоккеиста Александра Овечкина и Анастасии Шубской.

Николай Басков исполнял роль ведущего на шикарном торжестве. По словам артиста, мероприятие является довольно эмоциальным.

«Огромное количество в гостях политиков, артистов, хоккеистов. Свадьба набирает обороты, недавно вот тут был танец молодых. А невеста спела жениху песню «Я у твоих ног». Свадьба проходит на самом высоком эмоциональном градусе», — рассказал Басков журналистам.

Он также выложил на своей странице в социальной сети видео исполнения песни «Шарманка». Овечкин ,Шубская и гости танцевали вместе с певцом.

Счастья и любви молодым ❤️Овечкин и Шубская Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 8 2017 в 1:05 PDT

Напомним, в День любви, семьи и верности нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» отметил в Барвихе свадьбу с Анастасией Шубской.