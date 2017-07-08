NI сравнил стратегические бомбардировщики Ту-160 и B-1B

В Избранное

Вашингтон, 8 июля. Журнал National Interest сравнил сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 ВКС РФ с его американским конкурентом B-1B.

Издание считает, что оба бомбардировщика в обозримом будущем продолжат успешно выполнять возложенные на них задачи.

Журналист NI Дэйв Маджумдар напомнил, что B-1B задумывался как истребитель, недосягаемый для ПВО. Однако развитие систем ПВО в Советским Союзе помешало реализации изначального замысла. При Рейгане работы над B-1B возобновились.

При сравнении двух самолетов NI указывает, что российский бомбардировщик тяжелее и значительно быстрее.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-160М2 своевременно поступит на вооружение ВКС РФ.