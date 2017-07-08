Двое подростков получили травмы, катаясь снаружи электричек в Подмосковье
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Москва, 8 июля. Двое подростков получили серьезные травмы, катаясь снаружи электропоездов в Московской области. Об инциденте сообщили в СК РФ.
Сообщается, что оба несовершеннолетних увлекались так называемым «зацепингом».
Первый юноша 2002 года рождения получил сильный удар током, когда пытался пролезть на крышу поезда между вагонами. Он упал на рельсы в районе станции «Манихино-1».
Второй подросток зацепился за последний вагон электрички. Он упал недалеко от станции Донино Раменского района Подмосковья.
По факту происшествия начата проверка, — отметили в СК РФ.
Ранее сообщалось о жителе столицы, прыгнувшем под поезд метрополитена. Мужчина остался жив.