Постпред США при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы

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Вашингтон, 8 июля. По словам постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, американский лидер Дональд Трамп в курсе, что Россия вмешивалась в ход выборов в стране.

По словам Хейли, президент Соединенных Штатов Америки намеренно сделал упор на этой теме в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Он (Трамп. — Прим. ФАН) сразу же поднял вопрос о вмешательстве в выборы и сделал это не без причины», — заявила Хейли в интервью американским СМИ.

Отметим, что во время переговоров с Трамп Владимир Путин отметил, что Россия никак не влияла на ход предвыборной компании в Соединенных Штатах Америки.