Ученые доказали, что шоколад полезен для здоровья
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Рим, 8 июля. Умеренное употребление шоколада положительно сказывается на работе человеческого мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Л'Акуилы в Италии.
Оказалось, что шоколад снижает риск нейродегенеративных заболеваний головного мозга. Кроме того, при длительном, но умеренном употреблении шоколада улучшаются память и внимание человека.
В то же время, специалисты предостерегают от злоупотребления этим продуктом, напоминая о его высокой калорийности.
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