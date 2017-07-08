Ученые доказали, что шоколад полезен для здоровья

В Избранное

Рим, 8 июля. Умеренное употребление шоколада положительно сказывается на работе человеческого мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Л'Акуилы в Италии.

Оказалось, что шоколад снижает риск нейродегенеративных заболеваний головного мозга. Кроме того, при длительном, но умеренном употреблении шоколада улучшаются память и внимание человека.

В то же время, специалисты предостерегают от злоупотребления этим продуктом, напоминая о его высокой калорийности.

Ранее ученые установили настоящий цвет Луны.