Сирия итоги за сутки на 9 июля 6.00: ВВС Сирии бьют ИГИЛ в Западном Каламуне, ССА схватилась за минометы в Сувейде

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Сирия, 9 июля. Курды потеряли 26 бойцов во время боев с ИГ** в пригороде Ракки. «Джебхат ан-Нусра»**** обстреляла ККП правительственных войск в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила несколько зданий возле мечети в восточном пригороде Дамаска; нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне.

Военная полиция России: прибудет в сирийские провинции Кунейтра и Даръа.

«Исламское государство»**: захватили казарму САА и военный арсенал в восточной Пальмире; обстреляли из минометов квартал Харабеш в Дейр эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия»**: обстреляла из минометов позиции САА в аэропортах Бали и Халхала в пригороде Сувейды.

«Джебхат ан-Нусра»***: обстреляла ККП сирийской армии в провинции Хама.

Курды: потеряли 26 бойцов во время перестрелок с ИГИЛ*** в Ракке.

ВС Ирака: полностью освободили в Мосуле от ИГИЛ** квартал Баб аль-Туб.

«Ахрар аш-Шам»: лишилась одного из своих командиров в деревне Арада на юго-западе от города Алеппо.

Провинция Дамаск

Бойцы САА освободили от боевиков несколько зданий рядом с мечетью в восточном пригороде Дамаска Айн Тарме. Такую информацию распространил источник в Твиттер (@ IvanSidorenko1).

Ранее стало известно о боях, произошедших между САА и боевиками у Хоуш Давахиры в провинции Дамаск. Отметим, что в провинции Дамаск действуют боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»***. Также ранее сообщалось, что произошли очередные перестрелки между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Курдские повстанцы ведут бои с протурецкими формированиями в сельском районе провинции Алеппо. Противостояние происходит между «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** и боевиками «Щита Евфрата». Бой завязался у деревни Абла. Такую информацию опубликовало издание Syriahr.com.

Также была распространена информация о том, что в селении Арада на юго-западе от Алеппо был убит один из лидеров союза исламистских группировок «Ахрар аш-Шам». Командир исламистов был застрелен неизвестными лицами, сообщает источник в Твиттер (@C_Military1).

Также ранее сообщалось, что девять боевиков, состоявшие в «Сирийской свободной армии», (ССА)** перешли на сторону курдов и вступили в объединение «Демократические силы Сирии» (SDF)****. Кроме того, сообщалось, что боевики ССА** не дали курдским ополченцам попасть на свою территорию возле населенного пункта Дадат, находящегося на севере провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** провели обстрел позиций сирийской армии в пригороде Хомса. Такую информацию распространил источник в Facebook (@LCCSy). Кроме того, сообщается, что 16 бойцов проправительственных формирований пострадали в результате внезапного нападения ИГИЛовцев западнее Хамима. Среди жертв атаки есть убитые, сообщает источник в Твиттер (@ PalmyraRev1).

Как сообщает в Твиттер источник (@ MorocanBaathist), террористы ИГ* захватили казарму САА, расположенную к западу от села Хумейнима к востоку от Пальмиры, при этом боевики захватили большой арсенал оружия.

Ранее сообщалось, что бойцы правительственной армии отбили у боевиков ИГ* населенный пункт Джибаб Хамад.

Провинция Дейр эз-Зор

Продолжаются бои в административном центре сирийской провинции, где террористам дает отпор гарнизон САА. Источники сообщают о новых жертвах среди граждан. Одна женщина погибла, и еще 11 человек получили ранения в результате минометных обстрелов боевиками ИГ* квартала Харабеш в Дейр эз-Зоре.

Как сообщает издание SANA, боевики также нанесли большой материальный урон жителям квартала.

Ранее стало известно, что ВВС международной коалиции нанесли несколько ударов по населенному пункту Аль-Мухассан, находящемуся к югу от Дейр эз-Зора. О количестве пострадавших информации нет.

Провинция Даръа

Артиллеристы САА обстреляла укрепрайоны боевиков на холме аль-Маль. Необходимо обратить внимание, что в провинции активизировалась группировка «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшая ИГИЛ* на верность.

Кроме того, есть информация о том, что боевики уничтожили бульдозер, принадлежащий сирийской армии. Инцидент произошел в окрестностях деревни Айб. Об этом сообщил источник в Твиттер (@tv_shada).

Ранее сообщалось, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** совершили вылазку против ИГ* в бассейне реки Ярмук в провинции Даръа. Также стало известно о том, что боевики «Тахрир Аш-Шама» и ССА** продолжают атаковать укрепрайоны ИГ* в юго-западной части провинции Даръа.

Провинция Идлиб

Участники террористический группировки «Тахрир Аш-Шам» заявили, что будут вести огонь на поражение по туркам, если турецкие военные войдут в город Идлиб. Информацию об этом распространило издание Almayadeen.net. Кроме того, в заявлении боевиков говорится, что линия их обороны позволят остановить любые возможные поползновения со стороны Пентагона в сторону Идлиба.

Также сообщается, что САА обстреляла боевиков возле деревни Аль-Гасания, что неподалеку от города Джиср аш-Шугур. Такой информацией поделилось издание Syriahr.com. О результатах обстрела данных пока нет.

Ранее стало известно, что пограничники Турции стали стрелять по гражданам провинции Идлиб, пытавшимся перейти границу рядом с посёлком Айн Байдъа на севере провинции. В результате два человека погибли.

Провинция Ракка

Боевики ИГ* убили 26 участников группировки «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Это произошло на западном фронте пригорода Ракки. Такой информацией располагает источник в Твиттер (@cccvvgvh). Также стало известно, что продолжается противостояние в районе старого города. Такую новость передает издание Syriahr.com.

Ранее стало известно, что курды отбили у ИГ* деревню Касрат Мухаммад Ага, расположенную на юго-востоке провинции Ракка. Тем временем не прекращаются бои за столицу провинции, где ИГИЛовцы противостоят курдским ополченцам. Стоит также отметить, авиация международной коалиции наносит удары по западным окраинам административного центра провинции.

Ирак

Ситуация под иракским Мосулом продолжает оставаться крайне напряженной. Разгорелся бои между ИГИЛ* и шиитскими ополченцами возле деревни Имам Гарби. Такую информацию распространил медиа-рупор террористов ИГИЛ* «Аль-Амак».

Кроме того, сообщается, что неизвестная авиация произвела бомбардировку в районе Синджар на границе с Сирией. О целях авиаударов неизвестно. Сообщается также, что ранее самолеты Турции наносили удары по позициям «Рабочей партии Курдистана» недалеко от Синджара. Эту новость передает издание Alsumaria.tv. Отмечается, что ВС Турции подтверждают факты бомбардировок в данной местности.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)