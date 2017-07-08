Пассажирский автобус с туристами упал с обрыва на Украине

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Киев, 8 июля. Пассажирский автобус с туристами упал с обрыва в Тернопольской области на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что автобус направлялся из Ивано-Франковска в Одесскую область. Среди туристов были и дети. Транспортное средство снесло с дороги.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. О количестве пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о ДТП при участии рейсового автобуса под Волгоградом.