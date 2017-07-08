Экс-глава МИД Италии назвал встречу Путина и Трампа самым важным моментом G20

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Рим, 8 июля. Встреча между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стала самым важным моментом саммита G20, который состоялся в немецком Гамбурге, считает президент Института евразийских исследований, бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини.

«Самым важным событием этой «двадцатки» стала, безусловно, встреча российского и американского лидеров, — прокомментировал первую встречу глав двух государств Фраттини. — Само по себе то, что встретились главы двух ведущих держав мира, уже важный факт».

Как считает политик, встреча была не простой «дипломатической ширмой», на что также указывает и тон ее участников. По мнению Фраттини, данная встреча вышла за рамки стандартного протокола.

Напомним, ранее Путин сообщил, что личные взаимоотношения с американским коллегой установлены, и если диалог продолжится, России и США удастся хотя бы частично восстановить нужный уровень взаимодействия.