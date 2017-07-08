ФАС предложила владельцам кафе в аэропортах Москвы снизить цены

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Москва, 8 июля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к владельцам кафе в аэропортах Москвы уменьшить цены на питание.

По имеющимся данным, речь идет о сетях ресторанов «Му-му», «Шоколадница» и Burger King, в отношении которых антимонопольный орган начал производство.

В ФАС считают цены в этих сетях «запредельными», что не отвечает интересам граждан с не столь высоким достатком.

По словам руководителя ведомства Игоря Артемьева, ценовая политика во многом обусловлена высоким уровнем аренды. Поэтому с арендодателями также ведутся переговоры, — уточнил глава ФАС.

Ранее стало известно о расследовании в отношении компании «ДиксиЮг».