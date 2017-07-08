Спецслужбы ДНР переведены на усиленный режим из-за терактов в Луганске

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Донецк, 8 июля. Личный состав силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) переведен на усиленный режим несения службы. Соответствующее указание дал глава республики Александр Захарченко в связи с терактами, которые произошли накануне в столице Луганской народной республики (ЛНР) — Луганске.

Как говорится в заявлении пресс-службы Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, соответствующие меры были приняты в целях выявления, предупреждения и пресечения диверсионно-террористических актов. Так, в республике проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц возможно причастных к ДРГ украинских спецслужб, повышен контроль за исполнением комендантского часа, в местах наибольшего скопления людей организовано усиленное патрулирование.

Напомним, в пятницу, 7 июля, в центре Луганска прогремели два взрыва. Один человек погиб и семеро получили серьезные осколочные ранения. По факту совершения террористических актов в Луганске возбуждены два уголовных дела.