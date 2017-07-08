Ольга Орлова опубликовала запретную фотографию с Жанной Фриске в Instagram

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Москва, 8 июля. Российская эстрадная исполнительница Ольга Орлова опубликовала свою фотографию с покойной ныне певицей Жанной Фриске в петербургском Эрмитаже. Снимок обнародован в социальной сети Instagram.

Орлова назвала фото «запретным». Дело в том, что в то время, когда был сделан снимок, фото- и видеосъемка в Эрмитаже была запрещена.

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 43 года. С Ольгой Орловой ее связывало совместное участие в группе «Блестящие» и крепкая дружба.