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Ольга Орлова опубликовала запретную фотографию с Жанной Фриске в Instagram
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    Ольга Орлова опубликовала запретную фотографию с Жанной Фриске в Instagram

    21:30  8 Июля 2017
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    Ольга Орлова опубликовала запретную фотографию с Жанной Фриске в Instagram

    Москва, 8 июля. Российская эстрадная исполнительница Ольга Орлова опубликовала свою фотографию с покойной ныне певицей Жанной Фриске в петербургском Эрмитаже. Снимок обнародован в социальной сети Instagram.

    Орлова назвала фото «запретным». Дело в том, что в то время, когда был сделан снимок, фото- и видеосъемка в Эрмитаже была запрещена.

    8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 43 года. С Ольгой Орловой ее связывало совместное участие в группе «Блестящие» и крепкая дружба.

    Автор: Сергей Свазовский
    #ольгаорлова #жаннафриске
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