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Горбачев о встрече Путина с Трампом: Первый шаг сделан
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    Горбачев о встрече Путина с Трампом: Первый шаг сделан

    22:00  8 Июля 2017  /обновлено: 22:01  08 Июля 2017
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    Горбачев о первой встрече Путина с Трампом: Первый шаг сделан

    Москва, 8 июля. Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал первую встречу президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, появились позитивные моменты, хотя пока трудно говорить о каких-либо серьезных шагах.

    «Пока трудно говорить о серьезных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан, — отметил политик, говоря об итогах встречи лидеров РФ и США. — Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении».

    Ранее Путин заявил о том, что личные взаимоотношения с американским коллегой установлены, и если диалог продолжится, России и США удастся хотя бы частично восстановить нужный уровень взаимодействия. Сам же Трамп назвал «грандиозной» встречу с российским лидером. 

    Горбачев о первой встрече Путина с Трампом: Первый шаг сделан

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #трамп #горбачев
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