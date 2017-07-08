Горбачев о встрече Путина с Трампом: Первый шаг сделан

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Москва, 8 июля. Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал первую встречу президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, появились позитивные моменты, хотя пока трудно говорить о каких-либо серьезных шагах.

«Пока трудно говорить о серьезных сдвигах, но важно, что первый шаг сделан, — отметил политик, говоря об итогах встречи лидеров РФ и США. — Появились какие-то позитивные моменты, и надо и дальше двигаться в этом направлении».

Ранее Путин заявил о том, что личные взаимоотношения с американским коллегой установлены, и если диалог продолжится, России и США удастся хотя бы частично восстановить нужный уровень взаимодействия. Сам же Трамп назвал «грандиозной» встречу с российским лидером.