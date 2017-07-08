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Сирия: конвой США для поддержки SDF в битве за Ракку попал на видео
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Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии
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    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    22:30  8 Июля 2017
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    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Сирия, 8 июля. Сирийская арабская армия нанесла четыре авиаудара по городу Дума в Восточной Гуте в провинции Дамаск. В Алеппо проходят демонстрации против курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА): нанесла четыре авиаудара по городу Дума в Восточной Гуте в провинции Дамаск; бьет ИГИЛ** возле кварталов аль-Муаззафин и Харабеш в Дейр эз-Зоре.

     «Исламское государство»**: дали клятву идти на смерть под Мосулом.

    «Сирийская свободная армия» (ССА)**: уничтожила артиллерийскую установку САА в Туркоманских горах.

    Курды: получили от демонстрантов призыв покинуть провинцию Алеппо.

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    В Дамаске проходят демонстрации в знак солидарности с курдами Африна. Об этом сообщает источник в соцсетях.  Отметим, что Турция строит далеко идущие планы на кантон Африн в провинции Алеппо и намеревается развернуть там военную операцию. При этом турки не желают сотрудничать с курдами.

    Не утихают и боевые действия. Сообщается, что ВВС Сирии нанесли четыре авиаудара по городу Дума в Восточной Гуте провинции Дамаск. В ответ боевики обстреляли район Дахият аль-Асад в Харасте (Восточная Гута) из минометов. Также отмечается, что еще идут бои в Айн Тарме. Об этом сообщает издание Syriahr.com.

    Ранее сообщалось, что авиация Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне под Дамаском. Также сообщалась, что по району Дахият аль-Асад в пригороде столицы провинции был открыт миномётный огонь со стороны боевиков.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Порядок сирийские власти уже навели на равнине, но неспокойная обстановка сохраняется на возвышенностях. Боевики уничтожили артиллерийскую установку сирийской армии, располагавшуюся в Туркоманских горах. Об этом сообщает издание Qasioun.net. Отметим, что на севере провинции действуют боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)**.

    Ранее сообщалось о нарушении режима прекращения огня в Латакии. Так, за минувшие сутки российские наблюдатели зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирийской республике. В частности, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали в Латакии два таких нарушения.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Демонстрации, направленные против курдских ополченцев, входящих в «Сирийские демократические силы» (SDF)**** и сирийского правительства проходят в городах провинции Алеппо Джараблус, Аль-Баб и Аль-Раи. Об этом сообщают источники в соцсетях, размещающие соответствующее видео на Youtube. Стоит отметить, что демонстрации проходят на севере провинции, на подконтрольных ССА** территориях.

    Накануне сообщалось, что демонстрации проходят в восточных и северных пригородах Алеппо, в ряде районов и деревень провинции. Демонстранты требуют от группировок ССА** начать военную операцию и освободить местные территории от курдских ополченцев.

    Ранее также сообщалось, что девять боевиков ССА** переметнулись на сторону курдских ополченцев. 

    Провинция Хомс

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганем одобрил открытие нового газового месторождения в районе города Садада. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ahmadalissa).

    Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под свой контроль газовое месторождение аль-Хеиль и несколько прилегающих к нему возвышенностей.

    Также ранее стало известно, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** атаковали позиции сирийской армии в пригороде Хомса. Также отмечалось, что 16 бойцов проправительственных сил пострадали в результате нападения террористов ИГИЛ** западнее Хамима.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Обстановка в провинции продолжает накаляться с каждым днем. Проходят бои между сирийской армией и ИГИЛ* у квартала аль-Муаззафин, кладбища и возле квартала Харабеш. Об этом сообщает издание Syriahr.com.

    Ранее сообщалось, что идут бои между бойцами САА и ИГИЛовцами возле базы 137-й бригады правительственных войск. Также перестрелки происходят около кольцевой развязки в районе Аль-Панорама. Также стало известно, что жертвами обстрелов со стороны ИГИЛ* окрестностей Дейр эз-Зора стали более десяти мирных жителей.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    ВВС Сирийской арабской Республики нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в деревне Айб в пригороде Даръа. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ShahbaPress).

    Отметим, что в провинции находятся бандформирования группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшей главарям ИГИЛ* на верность.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы сирийской армии обстреляли позиции боевиков на холме аль-Маль. Между тем боевики уничтожили бульдозер САА в окрестностях деревни Айб.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    В провинции продолжают греметь взрывы. Так, трагический инцидент с самодельным взрывным устройством произошел в деревне Найраб. Сообщается, что при взрыве пострадали люди: есть погибшие и раненые. Об этом сообщает источник в Твиттер (@BGarattini).

    Ранее стало известно, что турецкие пограничники открыли огонь по жителям провинции Идлиб, пытавшимся пересечь границу в районе посёлка Айн Байдъа, который находится на севере провинции. В результате инцидента на границе два человека погибли, и один ранен.

    Также ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Тахрир Аш-Шам» заявили, что будут стрелять по турецким военнослужащим в Идлибе.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Битва за Ракку продолжается. В городе гремят взрывы. Так один из них уничтожил две машин в квартале аль-Синаа. Об этом сообщает источник в Твиттер (@FreeEuphrates).

    Напомним, что в Раке ИГ** противостоит курдам, активно проводит бомбардировки западная коалиция. Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* убили 26 курдских ополченцев на западном фронте пригорода Ракки. Также ранее стало известно, что продолжаются бои в районе старого города. Кроме того, источники сообщали, что «Демократические силы Сирии» (SDF)**** отбили у ИГИЛ* деревню Касрат Мухаммад Ага, находящуюся на юго-востоке провинции Ракка.

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Правительственные войска наступают на боевиков в Хаме. Так, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по их позициям в районе Айн Тарма. Об этом сообщает источник в Твиттер (@mortada197616). Также сообщается, что САА обстреляла ракетами деревню Талаф. Такую информацию распространил источник в Твиттер (@homs_wpa).

    Ранее сообщалось, что сирийская армия обстреляла ракетами боевиков в Хирбнафсе, который находится на юге провинции, в районе «Растанского котла». Также удары САА были нанесены по Кафр Зите и Латамине, находящимся на севере Хамы. Боевики открыли ответный огонь. Стрельба велась по контрольно-пропускному пункту аль-Гарбаль и по селу Масасна под Латаминой. Обратим внимание, что в этих районах действуют боевики «Джебхат ан-Нусры»****.

    Провинция Кунейтра

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    В провинции Кунейтра боевики также проявляют активность. Так, завязались бои между САА и ССА** в районе Самадания аль-Гарбия. Об этом сообщает источник в Твиттер (@IvanSidorenko1).

    Вскоре за порядком в провинции будет следить не только САА, но и военные полицейские. Ранее сообщалось, что российская военная полиция прибудет в провинции Кунейтра и Даръа. Также ранее стало известно, что военная полиция в буферных зонах деэскалации в Сирии будет иметь для самообороны лишь легкое вооружение. С таким заявлением выступил глава российской делегации на астанинских переговорах по Сирии Александр Лаврентьев.

    Ирак

    Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

    Террористы ИГ* дают присягу идти на смерть ради выполнения приказов своих главарей в районе Майдан под Мосулом. Как сообщает медиа-рупор террористов ИГ* «Аль-Арак», боевикам предстоит последняя битва.

    Отметим, что в Ираке продолжается противостояние ИГИЛовцев* и западной коалиции во главе с американцами. Так, 12 террористов ИГ* уничтожены в результате авиаударов в окрестностях Тель Афара к западу от Мосула. Отмечается, что целью коалиции был один из главарей террористов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #дамаск #хама #игил #курды #ирак #дейр эз-зор #ракка #латакия #идлиб #тартус #кунейтра #хомс
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    Сирия новости 8 июля 19.30: военная полиция РФ прибудет в Кунейтру и Даръа, SDF захватили квартал аль-Махди в Ракке
    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира
    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире
    Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе
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