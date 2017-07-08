Сирия новости 8 июля 22.30: сирийская армия бьет ИГИЛовцев в Дейр эз-Зоре, ССА уничтожила сирийские пушки в Латакии

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Сирия, 8 июля. Сирийская арабская армия нанесла четыре авиаудара по городу Дума в Восточной Гуте в провинции Дамаск. В Алеппо проходят демонстрации против курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла четыре авиаудара по городу Дума в Восточной Гуте в провинции Дамаск; бьет ИГИЛ** возле кварталов аль-Муаззафин и Харабеш в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»**: дали клятву идти на смерть под Мосулом.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: уничтожила артиллерийскую установку САА в Туркоманских горах.

Курды: получили от демонстрантов призыв покинуть провинцию Алеппо.

Провинция Дамаск

В Дамаске проходят демонстрации в знак солидарности с курдами Африна. Об этом сообщает источник в соцсетях. Отметим, что Турция строит далеко идущие планы на кантон Африн в провинции Алеппо и намеревается развернуть там военную операцию. При этом турки не желают сотрудничать с курдами.

Не утихают и боевые действия. Сообщается, что ВВС Сирии нанесли четыре авиаудара по городу Дума в Восточной Гуте провинции Дамаск. В ответ боевики обстреляли район Дахият аль-Асад в Харасте (Восточная Гута) из минометов. Также отмечается, что еще идут бои в Айн Тарме. Об этом сообщает издание Syriahr.com.

Ранее сообщалось, что авиация Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне под Дамаском. Также сообщалась, что по району Дахият аль-Асад в пригороде столицы провинции был открыт миномётный огонь со стороны боевиков.

Провинция Латакия

Порядок сирийские власти уже навели на равнине, но неспокойная обстановка сохраняется на возвышенностях. Боевики уничтожили артиллерийскую установку сирийской армии, располагавшуюся в Туркоманских горах. Об этом сообщает издание Qasioun.net. Отметим, что на севере провинции действуют боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)**.

Ранее сообщалось о нарушении режима прекращения огня в Латакии. Так, за минувшие сутки российские наблюдатели зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирийской республике. В частности, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали в Латакии два таких нарушения.

Провинция Алеппо

Демонстрации, направленные против курдских ополченцев, входящих в «Сирийские демократические силы» (SDF)**** и сирийского правительства проходят в городах провинции Алеппо Джараблус, Аль-Баб и Аль-Раи. Об этом сообщают источники в соцсетях, размещающие соответствующее видео на Youtube. Стоит отметить, что демонстрации проходят на севере провинции, на подконтрольных ССА** территориях.

Накануне сообщалось, что демонстрации проходят в восточных и северных пригородах Алеппо, в ряде районов и деревень провинции. Демонстранты требуют от группировок ССА** начать военную операцию и освободить местные территории от курдских ополченцев.

Ранее также сообщалось, что девять боевиков ССА** переметнулись на сторону курдских ополченцев.

Провинция Хомс

Министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганем одобрил открытие нового газового месторождения в районе города Садада. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ahmadalissa).

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под свой контроль газовое месторождение аль-Хеиль и несколько прилегающих к нему возвышенностей.

Также ранее стало известно, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** атаковали позиции сирийской армии в пригороде Хомса. Также отмечалось, что 16 бойцов проправительственных сил пострадали в результате нападения террористов ИГИЛ** западнее Хамима.

Провинция Дейр эз-Зор

Обстановка в провинции продолжает накаляться с каждым днем. Проходят бои между сирийской армией и ИГИЛ* у квартала аль-Муаззафин, кладбища и возле квартала Харабеш. Об этом сообщает издание Syriahr.com.

Ранее сообщалось, что идут бои между бойцами САА и ИГИЛовцами возле базы 137-й бригады правительственных войск. Также перестрелки происходят около кольцевой развязки в районе Аль-Панорама. Также стало известно, что жертвами обстрелов со стороны ИГИЛ* окрестностей Дейр эз-Зора стали более десяти мирных жителей.

Провинция Даръа

ВВС Сирийской арабской Республики нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в деревне Айб в пригороде Даръа. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ShahbaPress).

Отметим, что в провинции находятся бандформирования группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшей главарям ИГИЛ* на верность.

Ранее сообщалось, что артиллеристы сирийской армии обстреляли позиции боевиков на холме аль-Маль. Между тем боевики уничтожили бульдозер САА в окрестностях деревни Айб.

Провинция Идлиб

В провинции продолжают греметь взрывы. Так, трагический инцидент с самодельным взрывным устройством произошел в деревне Найраб. Сообщается, что при взрыве пострадали люди: есть погибшие и раненые. Об этом сообщает источник в Твиттер (@BGarattini).

Ранее стало известно, что турецкие пограничники открыли огонь по жителям провинции Идлиб, пытавшимся пересечь границу в районе посёлка Айн Байдъа, который находится на севере провинции. В результате инцидента на границе два человека погибли, и один ранен.

Также ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Тахрир Аш-Шам» заявили, что будут стрелять по турецким военнослужащим в Идлибе.

Провинция Ракка

Битва за Ракку продолжается. В городе гремят взрывы. Так один из них уничтожил две машин в квартале аль-Синаа. Об этом сообщает источник в Твиттер (@FreeEuphrates).

Напомним, что в Раке ИГ** противостоит курдам, активно проводит бомбардировки западная коалиция. Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* убили 26 курдских ополченцев на западном фронте пригорода Ракки. Также ранее стало известно, что продолжаются бои в районе старого города. Кроме того, источники сообщали, что «Демократические силы Сирии» (SDF)**** отбили у ИГИЛ* деревню Касрат Мухаммад Ага, находящуюся на юго-востоке провинции Ракка.

Провинция Хама

Правительственные войска наступают на боевиков в Хаме. Так, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по их позициям в районе Айн Тарма. Об этом сообщает источник в Твиттер (@mortada197616). Также сообщается, что САА обстреляла ракетами деревню Талаф. Такую информацию распространил источник в Твиттер (@homs_wpa).

Ранее сообщалось, что сирийская армия обстреляла ракетами боевиков в Хирбнафсе, который находится на юге провинции, в районе «Растанского котла». Также удары САА были нанесены по Кафр Зите и Латамине, находящимся на севере Хамы. Боевики открыли ответный огонь. Стрельба велась по контрольно-пропускному пункту аль-Гарбаль и по селу Масасна под Латаминой. Обратим внимание, что в этих районах действуют боевики «Джебхат ан-Нусры»****.

Провинция Кунейтра

В провинции Кунейтра боевики также проявляют активность. Так, завязались бои между САА и ССА** в районе Самадания аль-Гарбия. Об этом сообщает источник в Твиттер (@IvanSidorenko1).

Вскоре за порядком в провинции будет следить не только САА, но и военные полицейские. Ранее сообщалось, что российская военная полиция прибудет в провинции Кунейтра и Даръа. Также ранее стало известно, что военная полиция в буферных зонах деэскалации в Сирии будет иметь для самообороны лишь легкое вооружение. С таким заявлением выступил глава российской делегации на астанинских переговорах по Сирии Александр Лаврентьев.

Ирак

Террористы ИГ* дают присягу идти на смерть ради выполнения приказов своих главарей в районе Майдан под Мосулом. Как сообщает медиа-рупор террористов ИГ* «Аль-Арак», боевикам предстоит последняя битва.

Отметим, что в Ираке продолжается противостояние ИГИЛовцев* и западной коалиции во главе с американцами. Так, 12 террористов ИГ* уничтожены в результате авиаударов в окрестностях Тель Афара к западу от Мосула. Отмечается, что целью коалиции был один из главарей террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)