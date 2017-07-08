Экс-президента Польши Леха Валенсу госпитализировали

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Варшава, 8 июля. Бывшего президента Польши, нобелевского лауреата Лех Валенсу госпитализировали в польском городе Гданськ.

Фотографию из больницы сам пациент выложил в социальной сети Facebook. По словам сына Валенсы Ярослава, отец «ощущает себя слабым».

В последнее время лауреат Нобелевской премии страдает от сердечнососудистых заболеваний. Пока неизвестно, когда бывшего президента Польши выпишут из медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что Леху Валенсе грозит до пяти лет лишения свободы за обнародование информации секретного характера.