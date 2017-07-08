Сто горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе после удара молнии

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Кемерово, 8 июля. На шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке в резервную установку по дегазации попала молния, из-за чего произошло сильное возгорание. Как рассказали в экстренных службах, 100 шахтеров были эвакуированы.

По словам источника, общая площадь пожара составила 5 кв. метров. К настоящему времени возгорание было ликвидировано.

В настоящее время проверяется система вентиляции, производится отбор проб шахтной атмосферы, на месте работают горноспасатели.

Ранее по факту взрыва на шахте рудника «Заполярный» в Норильске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, что повлекло за собой гибель людей.



