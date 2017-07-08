Мединский пригрозил музеям «показательной поркой»

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Санкт-Петербург, 8 июля. Всем музеям, которые вовремя не внесут предметы из своих коллекций в Государственный каталог музейного фонда, грозит «показательная порка». Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на заседании коллегии министерства.

«Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, перейдем к национальной русской игре «показательная порка», — подчеркнул он.

Мединский также призвал наращивать темп внесения музейных предметов в электронный государственный каталог музейного фонда.

Напомним, ранее диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального университета не нашел нарушений при получении министром культуры России Владимиром Мединским степени доктора наук.