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Мединский пригрозил музеям «показательной поркой»
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    Мединский пригрозил музеям «показательной поркой»

    21:06  8 Июля 2017  /обновлено: 21:07  08 Июля 2017
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    Мединский пригрозил музеям «показательной поркой»

    Санкт-Петербург, 8 июля. Всем музеям, которые вовремя не внесут предметы из своих коллекций в Государственный каталог музейного фонда, грозит «показательная порка». Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на заседании коллегии министерства.

    «Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, перейдем к национальной русской игре «показательная порка», — подчеркнул он.

    Мединский также призвал наращивать темп внесения музейных предметов в электронный государственный каталог музейного фонда.

    Напомним, ранее диссертационный совет по истории Белгородского государственного национального университета не нашел нарушений при получении министром культуры России Владимиром Мединским степени доктора наук.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #мединский
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