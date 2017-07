Путин поздравил хоккеиста Овечкина со свадьбой

Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень ! ????????

