Путин поздравил хоккеиста Овечкина со свадьбой
В Избранное
Москва, 8 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил со свадьбой модель Анастасию Шубскую и хоккеиста Александра Овечкина. В Instagram телеведущей Яны Рудковской было опубликовано соответствующее видео.
«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание, — зачитал поздравление президента певец Николай Басков. — Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин».
Отметим, что форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и актриса Настасья Шубская отпраздновали свадьбу в подмосковной Барвихе.