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Путин поздравил хоккеиста Овечкина со свадьбой
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    Путин поздравил хоккеиста Овечкина со свадьбой

    20:51  8 Июля 2017
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    Путин поздравил хоккеиста Овечкина со свадьбой

    Москва, 8 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил со свадьбой модель Анастасию Шубскую и хоккеиста Александра Овечкина. В Instagram телеведущей Яны Рудковской было опубликовано соответствующее видео.

    «Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание,  — зачитал поздравление президента певец Николай Басков.  — Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин».

    Отметим, что форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и актриса Настасья Шубская отпраздновали свадьбу в подмосковной Барвихе.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #овечкин
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