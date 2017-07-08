Путин поздравил хоккеиста Овечкина со свадьбой

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Москва, 8 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил со свадьбой модель Анастасию Шубскую и хоккеиста Александра Овечкина. В Instagram телеведущей Яны Рудковской было опубликовано соответствующее видео.

«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание, — зачитал поздравление президента певец Николай Басков. — Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин».

Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень ! ???????? A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 8:45am PDT

Отметим, что форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и актриса Настасья Шубская отпраздновали свадьбу в подмосковной Барвихе.