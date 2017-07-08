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Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке РПК и сторонников Гюлена
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    Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке РПК и сторонников Гюлена

    20:32  8 Июля 2017  /обновлено: 20:33  08 Июля 2017
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    Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке РПК и сторонников Гюлена

    Анкара, 8 июля. Турецкий президент Реджеп Эрдоган выступил с критикой в отношении западных стран за оказание поддержки организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

    По словам турецкого лидера, Анкара без колебаний воспользуется правом на защиту национальной безопасности и не станет молчать в ответ на поддержку и вооружение сил самообороны сирийских курдов у своих границ, а также попытки создания «террористических островков» в регионе. 

    Как отметил Эрдоган, проблема уже перешагнула действующие границы, о чем говорит факт того, что поставляемое террористам оружие используется при терактах в Турции.

    Напомним, ранее Эрдоган выразил надежду, что референдум об отделении Иракского Курдистана не состоится.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #эрдоган
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