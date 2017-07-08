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Иванка Трамп исполнила обязанности президента США на встрече в рамках G20
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    Иванка Трамп исполнила обязанности президента США на встрече в рамках G20

    20:23  8 Июля 2017  /обновлено: 20:23  08 Июля 2017
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    Иванка Трамп исполнила обязанности президента США на встрече в рамках G20

    Москва, 8 июля. Старшая дочь американского президента Иванка Трамп заменила Дональда Трампа на одной из встреч саммита «Большой двадцатки». 

    «Иванка сопровождает президента Трампа… и заменяет его за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — написала шерпа от России на G20 Светлана Лукаш в Twitter.

    По словам представителя Белого дома, во время встречи лидеров стран G20 Иванка Трамп держалась на заднем плане и «ненадолго заняла его место за главным столом», когда ее отец должен был покинуть заседание.

    Напомним, ранее Трамп во время саммита в Гамбурге заявил, что усложнил жизнь своей дочери и советнику Иванке. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #иванка трамп
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