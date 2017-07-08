Иванка Трамп исполнила обязанности президента США на встрече в рамках G20

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Москва, 8 июля. Старшая дочь американского президента Иванка Трамп заменила Дональда Трампа на одной из встреч саммита «Большой двадцатки».

«Иванка сопровождает президента Трампа… и заменяет его за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — написала шерпа от России на G20 Светлана Лукаш в Twitter.

По словам представителя Белого дома, во время встречи лидеров стран G20 Иванка Трамп держалась на заднем плане и «ненадолго заняла его место за главным столом», когда ее отец должен был покинуть заседание.

2nd day of #G20 Hamburg summit starts with Africa, Migration & Health. Ivanka accompanies Pres Trump pic.twitter.com/TJN07r9ftX — Svetlana Lukash (@LanaLukash) July 8, 2017

Напомним, ранее Трамп во время саммита в Гамбурге заявил, что усложнил жизнь своей дочери и советнику Иванке.