Цель — Трамп: боевики готовятся к провокациям с применением химоружия в Сирии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге для журналистов по актуальным вопросам внешней политики рассказала о масштабных приготовлениях боевиков к провокациям с применением химического оружия. Причем каждую потенциальную провокацию можно связать с Соединенными Штатами:

«По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил».

Мария Захарова отметила, что с большой долей вероятности акции будут проведены в Восточной Гуте, не доступной для сирийских властей, на юге страны, в провинции Дейр-эз-Зор.

Среди потенциальных исполнителей «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман», южные группировки, контролируемые союзниками США Саудовской Аравией, Иорданией и Израилем, а также «Исламским Государством»* (запрещено РФ), с которым у Соединенных Штатов замечаются какие-то особые отношения. В частности, американские военные позволили вывезти средства для изготовления химоружия из осаждаемого города Ракка:

«Учитывая неоднократные заявления возглавляемой США так называемой антиигиловской коалиции, что они полностью блокировали город Ракка и, цитирую, «остается чуть-чуть до полного взятия» напрашивается мысль о том, что вывоз столь габаритной техники (для создании химического оружия) фактически из-под носа сил коалиции может свидетельствовать о, как минимум, выборочном нежелании видеть факты и видеть то, что происходит по отношению к боевикам, а, как максимум, можно говорить о, я думаю, с большой долей вероятности, о пособничестве боевикам», — заявила Мария Захарова на брифинге.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что одна из готовящихся провокаций могла быть перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки».

В Соединенных Штатах очень многим не хотелось, чтобы эта встреча состоялась. И если бы провокация с применением химоружия произошла, то встреча носила бы негативный оттенок как для России, так и для США.

«Для многих политиков и военных Соединенных Штатов сближение России и Америки на какой-либо основе недопустимо. Для них бизнес — это вражда и накаливание отношений между Россией и Соединенными Штатами. Эти люди, конечно, спонсировали, подталкивали и готовили эти провокации».

Что теперь будет после того, как Трамп и Путин встретились и о чем-то договорились, — это уже другой вопрос.

«Я думаю, что дальнейшие провокации безусловно возможны, потому что заинтересованные в них силы просто так не отменят своих намерений, но готовы ли они идти до конца, мы не знаем»

Наш собеседник призвал посмотреть, что будет дальше.

«Если МИД РФ заявил о том, что провокации готовятся и возможны, и весь мир теперь об этом знает, то возможно это послужит своеобразным тормозом для дальнейших провокативных действий».

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) также высказался в пользу этой точки зрения.

«Мы знаем, что американские спецслужбы враждуют с Трампом, и он находится с ними в весьма натянутых отношениях. В натянутых отношениях находятся между собой и демократы с республиканцами, которые являются отражением совершенно разных курсов. Поэтому эти провокации готовились не только против режима Асада, против поддерживающей его России и Ирана, а были направлены еще и на обострение ситуации, которое помогло бы еще больше дискредитировать действующего президента Дональда Трампа и его внешнюю политику, которую он пытается сейчас осуществлять».

* Организация запрещена на территории РФ.