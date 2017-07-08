Меркель рада, что в G20 поддержали соглашение по климату, несмотря на США

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Гамбург, 8 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тема климата и энергетики стала центральной темой саммита G20 в Гамбурге. По ее словам, она рада тому, что невзирая на позицию американских коллег, все остальные лидеры стран G20 поддержали Парижское соглашение по климату в итоговом коммюнике.

«И здесь стало очевидно то, о чем я говорила в начале саммита — там, где нет консенсуса, в коммюнике будут разногласия», — сказала она, выступая перед журналистами на брифинге после окончания саммита G20.

Меркель отметила, что США, к сожалению, вышли из Парижского соглашения по климату. Канцлер ФРГ заключила, что «остальные главы государств и правительств G20 были едины в том, что Парижское соглашение неизбежно».

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось добиться компромисса по вопросам климата в связи с позицией США.