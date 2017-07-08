Эрдоган заподозрил Amnesty International в подготовке переворота в Турции

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Анкара, 8 июля. Турецкий президент Реджеп Эрдоган считает, что международная правозащитная организация Amnesty International готовит новую попытку переворота в Турции. По его словам, такую информацию предоставила турецкая разведка.

Как отметил Эрдоган, сотрудник Amnesty International, директор по Турции Идиль Эсер и другие активисты организации собирались в отеле на острове Бююкада, чтобы обсудить какое-то продолжение попытки переворота, в связи с чем и были задержаны турецкой полицией.

«Сейчас их дело будет рассматривать суд, я не знаю, что выяснится в результате расследования», — добавил президент.

Напомним, ранее Эрдоган выступил с критикой в отношении западных стран за оказание поддержки организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).