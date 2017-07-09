Петя — конец света: как украинцы пережили самую мощную кибератаку в истории

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Весь проклятый мир затоплен электричеством. Телевизионные экраны опустели как по сигналу, ничего не осталось, ничего и еще раз ничего! Рэй Бредбери, «Почти конец света»

Вирус Petya.A сразу стал главным «ньюсмейкером» в украинском медиапространстве. Вполне заслуженно. Удар вредоносной программы оказался поистине сокрушительным.

Спустя десять дней после кибератаки Федеральное агентство новостей задается вопросом: как украинский бизнес справился с непростым вызовом?

Кто пострадал?

Первыми жертвами Пети стали крупнейшие игроки банковского сектора, в том числе Ощадбанк и «ПриватБанк» (всего около 30 банков), международные аэропорты Борисполя и Харькова, мобильные операторы «Киевстар», lifecell и «Укртелеком», крупнейшие почтовые организации («Укрпочта» и «Новая почта»), Чернобыльская АЭС и ряд других предприятий, отнесенных к числу стратегически важных.

Вскоре Петя добрался до компаний среднего звена. Спустя два дня после начала атаки киевская киберполиция заявила о 1500 поступивших заявлениях в связи с вирусной атакой. Разумеется, реальное число пострадавших значительно выше. Очевидно, что далеко не все представители бизнеса видят пользу в обращении в полицию при подобных обстоятельствах.

Рикошетом ударило и по совсем небольшим бизнесам, в том числе частным предпринимателям, зависимым от более крупных поставщиков.

Откуда есть пошел Петя?

По утверждению киберполиции, вирус прорвался через программу М.Е.Док. Это украинский аналог запрещенной указом президента Порошенко российской программы «1 С. Бухгалтерия». С правоохранителями солидарны корпорация Microsoft, «Доктор Веб» и ESET. Простые пользователи также склонны винить «Медок»

Опросил более 20 знакомых админов. Практически у всех вирус "Петя" въехал в сеть верхом на "Медке". Многие мечтают пожать горло его разрабам — Степан Семенов (@Stepan_Semenov) June 29, 2017

К общему мнению не присоединились лишь в самом «Медке», но, прямо скажем, аргументы компании звучат не слишком убедительно.

Petya.A вымогал у своих жертв 300 долларов, но платить их не было смысла. Специалисты предостерегали жертв атаки от напрасных расходов.

Петя стирает памятьhttps://t.co/d9TmYy77bs

Вирус Petya безвозвратно удаляет файлы пользователя pic.twitter.com/d5xk99uwzU — События дня (@GazetaRu) June 29, 2017

Платить ни в коем случае не стоит. Технику, пораженную вирусом, можно смело и без зазрения совести выбрасывать на помойку, — заверил глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Любишь «М.Е.Док» — люби и холодок

Можно держать пари, что очевидная шутка про М.Е.Док и холодок звучала едва ли не в каждом украинском офисе. «Холодка» хватало. Деятельность многих предприятий была парализована полностью.

Заявители указывают на полное уничтожение бухгалтерской документации, техническую невозможность выплатить заработную плату, нарушение налоговых обязательств, а также обязательств перед контрагентами, — отметил источник, близкий к следствию.

В Сети также сообщалось о возможных махинациях с недвижимостью, но обоснованность этих опасений пока не подтверждена.

Какой Петя страшнее?

Само название вируса обрекло главу украинского государства Петра Порошенко на беспрерывный троллинг в социальных сетях. Украинские пользователи Интернета нашли немало общих черт у президента и опасного вируса.

Проникая в домашнюю сеть, вирус Петя мнет в доме все костюмы и обещает безвиз — предостерегает пользователь MrPerdoon.

Проникая в домашнюю сеть, вирус Петя мнёт в доме все костюмы и обещает безвиз — Mr.Perdoon (@MrPerdoon) June 28, 2017

Специалисты ищут коварного злоумышленника, запустившего вирус «Петя» на окончательное уничтожение экономики Украины и обнищание народа, — пишет пользователь под ником Джек Парамонович.

Специалисты ищут коварного злоумышленника, запустившего вирус "Петя" на окончательное уничтожение экономики Украины и обнищание народа. — Джек Парамонович (@jackwhiskersman) June 28, 2017

Но основной удар был направлен против другой известной слабости украинского президента.

Вирус-вымогатель Петя требует 300 долларов в биткоинах. Но поговаривают, что охотно берет и спиртным, — иронизирует некто Миша Арсеньев.

Вирус-вымогатель Петя требует 300 долларов в биткоинах. Но поговаривают, что охотно берёт и спиртным. — Миша Арсеньев (@arsenev1988) June 28, 2017

Виновата Россия. А кто же еще?

В последние годы в украинской политической «элите» сложилось практически незыблемое правило. Что бы ни случилось плохого, виновной немедленно назначается Россия. Атака вируса Petya A. не стала исключением.

Не случайно, что слово virus заканчивается на RUS, — пошутил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян на своей странице в Facebook.

То ли над Россией, то ли над кем-то другим...