СМИ сообщили о госпитализации главы Южной Осетии после ДТП в Абхазии

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Цхинвал, 8 июля. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов попал в аварию в Абхазии, где он находится с официальным визитом, сообщают СМИ.

Согласно приведенным данным, глава республики остается в республиканской больнице в Сухуме, угроза его жизни отсутствует. Двое охранников президента в результате ДТП получили серьезны травмы, они были прооперированы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева опровергла появившуюся информацию, что Бибилов попал в автомобильную аварию.

«В небольшое ДТП попала одна из машин, которая двигалась отдельно от кортежа», — сказала она, передает РИА Новости.

Напомним, ранее рейсовый автобус столкнулся с «Газелью» в Волгоградской области, семь человек пострадали.