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Путается в терминологии: эксперты объяснили, почему «агитация» Навального незаконна
Общество
Путается в терминологии: эксперты объяснили, почему «агитация» Навального незаконна
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    Путается в терминологии: эксперты объяснили, почему «агитация» Навального незаконна

    19:46  8 Июля 2017
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    Путается в терминологии: эксперты объяснили, почему «агитация» Навального незаконна

    Москва, 8 июля. Алексей Навальный и юристы ФБК выпустили материал, в котором объясняют законность своей агитации о выдвижении Навального кандидатом на выборы президента РФ в 2018 году.

    Центризбирком ранее разъяснил, почему выдвижение Навального невозможно, однако блогер думает иначе. При этом в своей аргументации команда Навального допускает существенные ошибки, которые затем незаметно и не всегда успешно пытается исправить.

    В качестве одного из аргументов Навальный приводил ст. 31 Конституции, согласно которой кампания проводится в поддержку его якобы незаконного ограниченного права. При этом статья 31 говорит о праве проведения мирных митингов, собраний и демонстраций без оружия, а право быть избранным гражданам РФ гарантирует 32 статья.

    Второй аргумент сводится к тому, что незаконность уголовного преследования подтверждена решением ЕСПЧ, однако Навальный был осужден условно по делам «Кировлеса» и «Ив Роше» и, согласно законодательству, любое нарушение законов может привести к изменению условного срока на реальный. При этом навальный регулярно совершает административные нарушения. Следующий аргумент блогера о основан на неправильном применении положений ФЗ от 10.01.2003 N 19-ФЗ». Но, согласно статье 2 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума».

    Признаки предвыборной агитации усматриваются и в «газете» Навального, нарушающей закон о СМИ. Целая полоса в издании посвящена отчету о предвыборной кампании за первые полгода, сообщает Правда.ру на основании материалов платформы для блогов medium.com.

    Автор: Алексей Громов
    #навальный
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