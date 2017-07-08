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Около 70 человек задержаны за нарушение порядка публичных мероприятий в Москве
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    Около 70 человек задержаны за нарушение порядка публичных мероприятий в Москве

    19:48  8 Июля 2017
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    Около 70 человек задержаны за нарушение порядка публичных мероприятий в Москве

    Москва, 8 июля. Около 70 человек были задержаны в российской столице за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, сообщили сегодня в московском главке МВД.

    Сегодня в Москве правоохранительные органы задержали порядка 70 человек в связи с нарушением порядка проведения публичным мероприятий, сообщил представитель столичного главка МВД. По словам спикера, в полицейских участках составляются протоколы об административных правонарушениях, что предусмотрено действующим российским законодательством, пишет РИА Новости.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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