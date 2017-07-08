Около 70 человек задержаны за нарушение порядка публичных мероприятий в Москве

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Москва, 8 июля. Около 70 человек были задержаны в российской столице за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, сообщили сегодня в московском главке МВД.

Сегодня в Москве правоохранительные органы задержали порядка 70 человек в связи с нарушением порядка проведения публичным мероприятий, сообщил представитель столичного главка МВД. По словам спикера, в полицейских участках составляются протоколы об административных правонарушениях, что предусмотрено действующим российским законодательством, пишет РИА Новости.