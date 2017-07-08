Эрдоган объяснил нецелесообразность референдума об отделении Иракского Курдистана

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Гамбург, 8 июля. Сохранение территориальной целостности очень важно для Ирака. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, выразив надежду, что референдум об отделении Иракского Курдистана не состоится

Как заявил президент Турции на пресс-конференции в Гамбурге, «надеюсь, что от этой идеи откажутся, и этот референдум не состоится».

Ранее сообщалось, что референдум по независимости Курдистана состоится в сентябре текущего года. В нем примет участие население региона Курдистан, а также районы Ниневия, Киркук, Дияла и Салахаддин.