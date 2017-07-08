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Эрдоган объяснил нецелесообразность референдума об отделении Иракского Курдистана
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    Эрдоган объяснил нецелесообразность референдума об отделении Иракского Курдистана

    19:42  8 Июля 2017  /обновлено: 19:43  08 Июля 2017
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    Эрдоган объяснил нецелесообразность референдума об отделении Иракского Курдистана

    Гамбург, 8 июля. Сохранение территориальной целостности очень важно для Ирака. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, выразив надежду, что референдум об отделении Иракского Курдистана не состоится

    Как заявил президент Турции на пресс-конференции в Гамбурге, «надеюсь, что от этой идеи откажутся, и этот референдум не состоится».

    Ранее сообщалось, что референдум по независимости Курдистана состоится в сентябре текущего года. В нем примет участие население региона Курдистан, а также районы Ниневия, Киркук, Дияла и Салахаддин.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #эрдоган #курдистан
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