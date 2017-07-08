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Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату
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    Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату

    19:34  8 Июля 2017
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    Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату

    Гамбург, 8 июля. Турецкие власти остановили ратификацию Парижского соглашения по климату в связи с выходом из него США, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе итоговой пресс-конференции саммита G20.

    Турецкий парламент остановил утверждение Парижского соглашения по климату на фоне действий Вашингтона. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он также добавил, что Анкара отказывается ратифицировать договор без гарантий освобождения страны от санкций, указанных в документе.

    «Я прямо сказал об этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону», — добавил Эрдоган.

    О выходе США из Парижского соглашения стало известно в начале июня текущего года, в Белом доме заявили, что соглашение может иметь негативное влияние на экономику страны. Дональд Трамп подчеркнул, что участие в договоре грозит Америке потерей свыше 2,5 миллионов рабочих мест. 

    Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату

    Автор: Ирина Селезнева
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