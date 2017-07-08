Сирия: Дамаск отреагировал на решение Израиля провести выборы на Голанах

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Бейрут, 8 июля. Сирийские власти направили письма в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН с осуждением решения Израиля провести муниципальные выборы в деревнях на Голанских высотах. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Сирии.

«МИД Сирийской арабской республики категорически против проведения оккупационным Израилем выборов в так называемые местные советы в деревнях, расположенных на оккупированных Голанских высотах», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ провела консультации с Израилем по южной зоне деэскалации в Сирийской республике.