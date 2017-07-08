Макрон оценил диалог с Россией по Сирии

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Гамбург, 8 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что положительно оценивает последние контакты с российским лидером Владимиром Путиным в вопросе урегулирования кризиса в Сирии.

Сегодня по итогам саммита G20 Эммануэль Макрон прокомментировал контакты с президентом России Владимиром Путины, в ходе которых обсуждался сирийский вопрос.

«Где была Франция в прошлом году в сирийском урегулировании — да нигде! Нас не было на переговорах ни в Астане, ни в Женеве», — сказал Макрон, призвав вести решительную борьбу против международного терроризма.

По словам французского президента, его страна стремится «быть достойным доверия и требовательным собеседником для России».

«Считаю, что Владимир Путин в последние недели осуществляет контакты с нами в соответствии с этим критерием», — резюмировал Макрон. Ранее он завил, что уход президента САР Башара Асада может дестабилизировать ситуацию в Сирии, как это произошло в Ираке и Ливии при давлении извне на руководство этих стран.