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Путин заявил о движении к росту в глобальной экономике
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    Путин заявил о движении к росту в глобальной экономике

    19:19  8 Июля 2017
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    Путин заявил об очевидном движении к росту в глобальной экономике

    Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что в глобальной экономике есть очевидный рост, а неблагоприятные тенденции почти не ощущаются.

    «Неблагоприятных тенденций мы уже почти не видим. Есть факторы, которые не способствуют развитию экономики, в том числе мировой экономики, и в Еврозоне, и в России — это те самые нелегитимные ограничения», — сообщил он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

    По словам Путина, на саммите обсуждались свобода торговли, снятие всех ограничений и борьба с протекционизмом. Также российский лидер выразил мнение, что в глобальной экономике «в целом есть движение к росту». И хотя показатели роста несколько отличаются от первоначальных оптимистических прогнозов, это явление очевидно. В российской экономике также наблюдается рост, отметил глава государства.

    Автор: Борис Любимов
    #владимир путин #россия
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