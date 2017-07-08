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Путин пошутил про поездку на неготовом лимузине проекта «Кортеж»
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    Путин пошутил про поездку на неготовом лимузине проекта «Кортеж»

    19:16  8 Июля 2017  /обновлено: 19:16  08 Июля 2017
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    Путин пошутил про поездку на неготовом лимузине проекта «Кортеж»

    Гамбург, 8 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин не слышал о планах использовать автомобиль проекта «Кортеж» на инаугурации в 2018 году. По словам российского лидера, в связи с тем, что машина не готова, желания на нем прокатиться пока не возникло.

    Так, журналист в Гамбурге задал вопрос Путину, действительно ли автомобиль хотят использовать на инаугурации президента в следующем году. 

    «Вы знаете лучше меня, я в первый раз об этом слышу», — прервал его Путин.

    «Сами ездите на машине, которая не готова», — отметил президент, отвечая на вопрос, не возникло ли у него желания проехаться на этой машине уже на каком-нибудь официальном мероприятии.

    «А потом когда вы покатаетесь, тогда вместе с вами еще ее поиспытаем», — заключил президент России, сообщает телеканал «360».

    Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуровь заявил, что отечественный автомобиль для VIP-чиновников «Кортеж» будет готов к инаугурации президента России после выборов в 2018 году.

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Пресс-служба Президента РФ
    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #кортеж
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