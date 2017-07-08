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Уход Асада от власти может дестабилизировать Сирию — Макрон
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    Уход Асада от власти может дестабилизировать Сирию — Макрон

    18:54  8 Июля 2017
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    Уход Асада от власти может дестабилизировать Сирию — Макрон

    Гамбург, 8 июля. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе урегулирования межсирийского конфликта необходимо «избежать возникновения в Сирии недееспособного государства».

    Уход президента Башара Асада нельзя делать предварительным условием для реализации каких-либо других мер в Сирии, заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что ситуация в Ираке и Ливии доказала – попытки устранить действующего руководителя дают противоположный результат.

    «В Ираке и Ливии уже были предприняты попытки устранения того или иного руководителя. И сегодня, пять лет спустя, мы можем убедиться, что ситуация там стала в результате лишь еще во много раз хуже», — сказал Макрон.

    Он подчеркнул, что задачей в урегулировании кризиса в Сирии является обеспечение политического перехода, а не устранение Асада. В то же время французский лидер добавил, что эта позиция не делает Францию союзником сирийского президента.

    7 Фото.
    7 Фотографий
    Global Look Press/Christian Thiel/Jaap Arriens/imago stock&peopleAxel Schmidt/Reuters Pool/dpa

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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