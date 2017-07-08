Уход Асада от власти может дестабилизировать Сирию — Макрон

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Гамбург, 8 июля. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе урегулирования межсирийского конфликта необходимо «избежать возникновения в Сирии недееспособного государства».

Уход президента Башара Асада нельзя делать предварительным условием для реализации каких-либо других мер в Сирии, заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что ситуация в Ираке и Ливии доказала – попытки устранить действующего руководителя дают противоположный результат.

«В Ираке и Ливии уже были предприняты попытки устранения того или иного руководителя. И сегодня, пять лет спустя, мы можем убедиться, что ситуация там стала в результате лишь еще во много раз хуже», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что задачей в урегулировании кризиса в Сирии является обеспечение политического перехода, а не устранение Асада. В то же время французский лидер добавил, что эта позиция не делает Францию союзником сирийского президента.