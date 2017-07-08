Путин прокомментировал назначение спецпредставителя США по Украине

В Избранное

Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что спецпредставитель США по проблеме Украины будет контактировать со всеми заинтересованными сторонами. По его словам, эта тема обсуждалась на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы договорились о том, что будет назначен, собственно, это уже состоялось, будет назначен специальный представитель администрации, который будет на постоянной основе заниматься этой проблемой», — сообщил глава РФ на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Путин добавил, что спецпредставитель США будет контактировать со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании конфликта, включая Россию и Украину.

Напомним, что должность спецпредставителя США по Украине занял бывший постпред при НАТО Курт Волкер.