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Путин прокомментировал назначение спецпредставителя США по Украине
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    Путин прокомментировал назначение спецпредставителя США по Украине

    18:58  8 Июля 2017
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    Путин прокомментировал назначение спецпредставителя США по Украине

    Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что спецпредставитель США по проблеме Украины будет контактировать со всеми заинтересованными сторонами. По его словам, эта тема обсуждалась на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    «Мы договорились о том, что будет назначен, собственно, это уже состоялось, будет назначен специальный представитель администрации, который будет на постоянной основе заниматься этой проблемой», — сообщил глава РФ на пресс-конференции по итогам саммита G20.

    Путин добавил, что спецпредставитель США будет контактировать со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании конфликта, включая Россию и Украину.

    Напомним, что должность спецпредставителя США по Украине занял бывший постпред при НАТО Курт Волкер.

    Автор: Борис Любимов
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