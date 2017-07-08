Путин с юмором отреагировал на недовольство американских СМИ Белым домом

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на жалобу американских журналистов о том, что Белый дом не комментирует разговор российского лидера с главой США Дональдом Трампом.

Американский журналист во время пресс-конференции пожаловался на отсутствие информации от Белого дома с деталями разговора между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждалось «вмешательство» РФ в выборы президента США.

«Мы им устроим, укажем», — пошутил Путин.

Глава РФ добавил, что Трамп задавал «наводящие вопросы» и интересовался рядом деталей. Путин подробно ответил на вопросы американского коллеги и рассказал о диалогах на эту же тему с предыдущей администрацией, в том числе с Бараком Обамой.

Детали беседы с американским лидером Путин раскрывать отказался. При этом он предположил, что Трамп остался удовлетворен полученными ответами.