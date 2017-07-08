Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом

В Избранное

Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин подробно обсудил с главой Турции ситуацию в Сирии и отметил важность поиска компромиссов. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он подчеркнул, что многие вопросы связаны с противоречиями между ближневосточными странами, их интересами.