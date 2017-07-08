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Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом
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    Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом

    18:28  8 Июля 2017
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    Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом

    Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин подробно обсудил с главой Турции ситуацию в Сирии и отметил важность поиска компромиссов. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G20.

    Он подчеркнул, что многие вопросы связаны с противоречиями между ближневосточными странами, их интересами.

    «И нужно к этому именно так и относиться — как к законным интересам. Нужно искать компромиссы. Вы знаете, иногда нам это удается сделать», — заявил Путин.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сирия #эрдоган
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