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Путин не обсуждал на G20 «острую проблему» Катара
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    Путин не обсуждал на G20 «острую проблему» Катара

    18:32  8 Июля 2017
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    Путин не обсуждал на G20 «острую проблему» Катара

    Гамбург, 8 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите G20 ни с кем не обсуждал проблему Катара, несмотря на то, что она является острой.

    «Она, конечно, достаточно острая, региональная и она может повлиять на определенные процессы и экологические, и в энергетике, и с точки зрения безопасности в регионе, — сказал российский лидер журналистам по итогам саммита «Большой двадцатки». — Но я ни с кем этот вопрос в ходе саммита не обсуждал».

    Напомним, что ранее арабские страны выдвинули Катару список требований, состоящий из 13 пунктов, который Дохе необходимо выполнить, чтобы восстановить дипломатическое отношения со своими соседями. 

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Пресс-служба Президента РФ
    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #катар
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