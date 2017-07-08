Путин не обсуждал на G20 «острую проблему» Катара

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Гамбург, 8 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите G20 ни с кем не обсуждал проблему Катара, несмотря на то, что она является острой.

«Она, конечно, достаточно острая, региональная и она может повлиять на определенные процессы и экологические, и в энергетике, и с точки зрения безопасности в регионе, — сказал российский лидер журналистам по итогам саммита «Большой двадцатки». — Но я ни с кем этот вопрос в ходе саммита не обсуждал».

Напомним, что ранее арабские страны выдвинули Катару список требований, состоящий из 13 пунктов, который Дохе необходимо выполнить, чтобы восстановить дипломатическое отношения со своими соседями.