Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Путается в терминологии: эксперты объяснили, почему «агитация» Навального незаконна
Политика
Путин заинтересован в развитии отношений России и Монголии при Баттулге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин заинтересован в развитии отношений России и Монголии при Баттулге

    18:24  8 Июля 2017
    183

    Путин заинтересован в развитии отношений России и Монголии при Баттулге

    Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на пост главы Монголии. По словам российского лидера, Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Улан-Батором.

    В поздравительной телеграмме Путин отметил «традиционно дружественный, добрососедский характер отношений между Россией и Монголией». Также глава РФ выразил заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах в интересах народов обоих государств. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.

    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату

        19:34 8 Июля 2017 50
        Читать
        18:28
        Сегодня

        Путин рассказал об итогах обсуждения ситуации в Сирии с Эрдоганом
        18:03
        Сегодня

        Меркель анонсировала телефонный разговор «нормандской четверки»

        17:43
        Сегодня

        Япония примет саммит G20 в 2019 году
        15:26
        Сегодня

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!
        13:09
        Сегодня

        Петербург провожает в последний путь писателя Даниила Гранина

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 4682

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        9763

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1539

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2857

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2271
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        G20 согласовала итоговое коммюнике саммита в Гамбурге

        16:49   8 Июля 2017
        109
        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        Киев сегодня: Москалей на ножи! Памятай чужинец, тут господарь украинец!

        15:26   8 Июля 2017
        3536
        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

        12:23   8 Июля 2017
        1047
        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

        12:15   8 Июля 2017
        980