Путин заинтересован в развитии отношений России и Монголии при Баттулге

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на пост главы Монголии. По словам российского лидера, Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Улан-Батором.

В поздравительной телеграмме Путин отметил «традиционно дружественный, добрососедский характер отношений между Россией и Монголией». Также глава РФ выразил заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах в интересах народов обоих государств. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.