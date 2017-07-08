Сирия новости 8 июля 19.30: военная полиция РФ прибудет в Кунейтру и Даръа, SDF захватили квартал аль-Махди в Ракке

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Сирия, 8 июля. Военная полиция России прибудет в провинции Кунейтра и Даръа. Курды захватили кварталы аль-Махди и Рафика в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Военная полиция РФ: прибудет в провинции Кунейтра и Даръа.

Сирийская арабская армия (САА): нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне под Дамаском.

«Исламское государство»**: атакует шиитских ополченцев в Ираке.

ВС Турции: бомбят курдов в районе Синджара под Мосулом.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: обстреляла из минометов район аль-Арман в Хомсе.

Курды: захватили кварталы аль-Махди и Рафика в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: заявили, что будут убивать турков, входящих в Идлиб.

«Джейш аль-Ислам»: стали жертвой взрыва и лишились автомобиля в пригороде Хамы.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Западном Каламуне под Дамаском. Об этом сообщает издание Almanar.com.

Также сообщается, что по району Дахият аль-Асад в пригороде Дамаска был открыт миномётный огонь со стороны боевиков. В пригороде зафиксирован прилет нескольких мин. Информации о пострадавших пока не поступало. Такую информацию распространил источник в Твиттер (@saad_nassif). Кроме того, появилась новость о том, что продолжаются бои между исламистской группировкой «Джейш аль-Ислам», принявшей условия перемирия в Сирии, и группировкой «Тахрир Аш-Ша», отстаивающей интересы террористов, в районе аль-Ашари. Об этом сообщает издание Cdn.ampproject.org.

Ранее сообщалось, что боевая авиация Сирии нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в в Айн Тарма и Джобаре под Дамаском.

Провинция Хомс

В нарушение договоренностей о зонах деэскалации в Хомсе проявляют активность боевики, открывшие стрельбу по гражданским объектам. Как известно, в Хомск орудуют боевики «Свободной сирийской армии» (ССА)**. Так, трое граждан были ранены в районе аль-Арман в Хомсе из-за минометных обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает издание Almanar.com.lb.

Ранее сообщалось, что бойцы САА взяли под свой контроль газовое месторождение аль-Хеиль и несколько прилегающих к нему холмов. Также ранее сообщалось, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** открыли стрельбу по позициям правительственной армии в пригороде Хомса. Также ранее стало известно, что 16 бойцов проправительственных формирований стали жертвами внезапного нападения боевиков ИГИЛ*** западнее Хамима. Среди пострадавших бойцов есть убитые.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли удары по террористам в районе базы Аль-Панорама и у кладбища в южной части города. Между тем ИГ** обстреливает квартал аль-Джура. Об этом сообщает издание Cdn.ampproject.org. В сообщении говорится о том, что интенсивные авиаудары по ИГ* связаны с ожесточённостью боев в этом регионе. ИГИЛ* отвечает на бомбардировки минометным огнем.

Ранее отмечалось, что бои между бойцами правительственной армии и ИГИЛовцами проходят возле базы 137-й бригады САА, а также около кольцевой развязки в районе Аль-Панорама. Между тем жертвами обстрелов окрестностей Дейр эз-Зора со стороны террористов стали более десяти мирных сирийцев. Стоит отметить, что ВВС западной коалиции совершает налеты на город Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дарья

Боевые вертолеты сирийской армии продолжают наносить удары по окрестностям населенного пункта Аль-Ляджат. Об этом сообщает издание Syriahr.com. Ранее артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков на холме аль-Маль.

Отметим, что в провинции осуществляет свою незаконную деятельность группировка «Джейш Халид ибн аль-Валид», поклявшаяся лидерам ИГИЛ* действовать согласно их приказам.

Ранее стало известно, что боевики вывели из строя бульдозер, принадлежащий сирийской армии. Инцидент произошел в окрестностях деревни Айб.

Провинция Идлиб

Боевики террористический группировки «Тахрир Аш-Шам» заявили, что будут убивать турецких военнослужащих, если ВС Турции войдут в город Идлиб. Об этом сообщает издание Almayadeen.net. Также в заявлении боевиков отмечается, что фортификационные сооружения на их позициях в приграничных районах позволят остановить любую возможную атаку со стороны Пентагона в сторону Идлиба.

Кроме того, стало известно, что сирийская армия обстреляла боевиков возле деревни Аль-Гасания, находящейся рядом с городом Джиср аш-Шугур. Об этом сообщает издание Syriahr.com. О результатах обстрела информации нет.

Ранее сообщалось, что турецкие пограничники стали стрелять по жителям провинции Идлиб, пытавшимся пересечь границу в районе посёлка Айн Байдъа на севере провинции. В результате данного инцидента два гражданина погибли, и один человек был ранен. Такими данными располагает сирийский Наблюдательный совет по правам человека.

Провинция Ракка

Продолжается битва за Ракку. Так, «Сирийские демократические силы» (SDF)**** захватили кварталы аль-Махди и Рафика в административном центре провинции. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ CivilWarMap). Источник обращает внимание, что район Рафика пока освобождён только на 70 процентов.

Ранее стало известно, что участники формирования «Демократические силы Сирии»****, в которое входят курдские ополченцы, захватили площадь аль-Мазарие в квартале аль-Барид в западной части столицы провинции. При этом на большинстве фронтов в Ракке проходят ожесточённые схватки между курдами и ИГ*.

Провинция Хама

В провинции Хама произошел очередной инцидент, связанный с использованием взрывного устройства. Речь идет о взрыве мины возле деревни Баб аль-Така. Пострадала машина исламистской группировки «Джейш аль-Ислам». Инцидент произошел в небольшом лесу в северо-западном пригороде Хамы. О жертвах информации нет. Об этом сообщает портал Syriahr.com. Также издание сообщает, что САА продолжает обстрелы позиций боевиков у города Латамина.

Ранее стало известно о том, что бойцы САА обстреляли ракетами боевиков в Хирбнафсе на юге провинции. Речь идет о районе «Растанского котла». Отметим, что «Растанский котел» находится на границе провинций Хама и Хомс. Кроме того, удары сирийской армии были нанесены по Кафр Зите.

Провинция Хасака

Два бойца «Сирийских демократических сил» (SDF)**** погибли в городе Хасака. Отмечается, что курдов убили вооружённые люди после взрыва фугаса. Как сообщает издание Almanar.com.lb, о том, кто установил данную мину, неизвестно.

Ранее сообщалось, что курды планирует строительство тренировочного лагеря на северо-востоке САР около города Мабрука в провинции Хасака. При этом курдские ополченцы испытывают нехватку личного состава. Бойцов осталось мало после штурма захваченной боевиками ИГ* Ракки, а также после столкновений с турками, которые происходят на севере провинции Алеппо в кантоне Африн.

Провинция Кунейтра

Российская военная полиция прибудет в провинции Кунейтра и Даръа. Об этом сообщает источник в твиттер (@Brasco_Aad).

Ранее сообщалось, что военная полиция РФ в буферных зонах деэскалации в САР будет иметь для самообороны лишь легкое вооружение. С таким разъяснением на днях выступил глава российской делегации на астанинских переговорах по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, военная полиция не является боевым подразделением регулярной армии. Перед военными полицейскими поставлены конкретные небоевые задачи. При этом они будут иметь при себе для самообороны легкое вооружение, сообщил Лаврентьев репортерам.

Ирак

Обстановка под Мосулом продолжает накаляться. Завязались бои между ИГ* и шиитским ополчением у деревни Имам Гарби. Об этом сообщает медиа-рупор террористов ИГ* «Аль-Амак».

Также сообщается, что неизвестные самолеты нанесли ряд авиаударов в районе Синджар на границе с Сирией. Цели авиаударов неизвестны. Сообщается, что ранее турецкие самолеты бомбили позиции «Рабочей партии Курдистана» недалеко от Синджара. Об этом сообщает издание Alsumaria.tv. Отмечается, что турецкие военные подтверждают факты бомбардировок в данном районе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)